Hardik Pandya IND vs NZ Match: हार्दिक पंड्या की चीते जैसी फुर्ती, गेंद फेंककर तुरंत एक हाथ से लपका कैच, VIDEO

Hardik Pandya IND vs NZ Match: भारतीय टीम ने रायपुर वनडे मैच में न्यूजीलैंड टीम की हालत खराब कर दी. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाज क्रीज पर जमने के लिए संघर्ष करते नजर आए. भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाती बॉलिंग करते हुए 15 रनों पर ही न्यूजीलैंड की आधी टीम ढेर कर दी थी. टीम इंडिया ने इस मैच को अंत में 8 विकेट से जीत लिया.

इस गेंदबाजी में स्टार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और उपकप्तान हार्दिक पंड्या ने भी शानदार हाथ बंटाया. पंड्या ने न्यूजीलैंड टीम को 15 रनों के स्कोर पर चौथा झटका दिया. यह मैच में पंड्या का पहला विकेट था. उन्होंने अपनी ही बॉल पर कीवी बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे को शानदार अंदाज में कैच लपका. कॉन्वे ने 16 बॉल पर 7 रन बनाए.

दर्शकों को भी पता नहीं चला कैच के बारे में

यह वाकया न्यूजीलैंड की पारी के दौरान 10वें ओवर की चौथी बॉल पर हुआ. यह हार्दिक पंड्या का पारी में पहला ओवर था. उन्होंने चौथी बॉल ऑफ साइड की ओर गुड लैंथ पर डाली थी. जिस पर बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉन्वे ने झुककर हल्के हाथ से सीधा शॉट खेला. मगर बॉल हवा में नीचे की तरफ तैरती हुई गेंदबाज पंड्या के लेफ्ट लाइड में गई.

बस इसी दौरान हार्दिक ने कोई मौका नहीं गंवाया और चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए कैच लेने के लिए डाइव लगा दी. पंड्या ने अपने बाएं हाथ से कैच लपक लिया. कैच आउट होने पर कॉन्वे को भी भरोसा नहीं हुआ. जबकि दर्शकों को विकेट के बारे में तब पता चला, जब फील्डर्स ने जश्न मनाना शुरू किया. इस कैच ने हर किसी को हैरान कर दिया.

