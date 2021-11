Ind Vs Nz, Kanpur Test: द्रविड़ की सलाह से बदली बॉलर्स की रणनीति, अक्षर ने बताया कैसे किया कीवी टीम का सामना

दूसरे दिन भारतीय टीम को 345 रनों पर समेटकर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को बैकफुट पर कर दिया था. लेकिन तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने रणनीति में परिवर्तन करते हुए मैच में वापसी की.

तीसरे दिन अक्षर पटेल ने टेस्ट में 5वीं बार पारी में 5 विकेट झटककर भारतीय टीम को 49 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई. अक्षर पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दूसरे दिन सफलता न मिलने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने रणनीति में परिवर्तन किया था.

अक्षर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने दूसरे दिन के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए तीसरे दिन गेंदबाजी की. तीसरे दिन मैंने क्रीज का उपयोग करते हुए गेंदबाजी की, जिससे मुझे विकेट से काफी मदद मिली.

अक्षर ने बाकी गेंदबाजों के लिए भी कहा, 'दूसरे दिन एक भी विकेट न मिलने से जरूर हम सब थोड़े निराश थे लेकिन कोच राहुल द्रविड़ की सलाह के मुताबिक हमने तीसरे दिन धैर्य बनाए रखा और उसी वजह से हमें तीसरे दिन सफलता मिली'. अक्षर के अलावा अश्विन ने 3, जडेजा और उमेश यादव 1-1 विकेट झटके.

