IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह ने फेंकी इतनी तेज़ बॉल, बेन स्टोक्स के प्राइवेट पार्ट पर लगी, वहीं बैठ गए

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एजबेस्टन टेस्ट मैच का आज (रविवार) तीसरा दिन है. पांच मैचों की सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-1 से आगे है. यदि टीम इंडिया इस मैच में ड्रॉ या जीत हासिल कर लेती है तो वह सीरीज पर कब्जा कर लेगी. भारत ने साल 2007 में इंग्लिश धरती पर आखिरी बार टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया था.

खेल की बात करें तो पहले सेशन में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स के साथ एक दिलचस्प वाकया घटा. दरअसल बुमराह की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद स्टोक्स के बल्ले से लगकर प्राइवेट पार्ट पर जा लगी. ऐसे में बेन स्टोक्स दर्द के मारे घुटने के बल बैठ गए. यह वाकया इंग्लैंड की पहली पारी के 31वें ओवर में घटा.

Ben stokes being hit by a ball at wrong place!

