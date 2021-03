Ind vs Eng: जॉर्डन की करिश्माई फील्डिंग से सूर्यकुमार की विस्फोटक पारी का अंत, VIDEO

इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ पारी खेली. उन्होंने 17 गेंदों पर 32 रन बनाए. वह लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक शानदार कैच ने उनकी पारी का अंत किया.

अपनी डेब्यू पारी में अर्धशतक जड़ने वाले सूर्यकुमार 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाकर आउट हुए. 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर बाउंड्री पर क्रिस जॉर्डन ने करिश्माई फील्डिंग की. आदिल रशीद की गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने प्रहार किया और गेंद बाउंड्री के बाहर जा ही रही थी कि क्रिस जॉर्डन तेजी से दौड़ते हुए आए और गेंद को बाउंड्री के अंदर फेंक दिया.

The smile on Roy’s face! Phenomenal from Chris Jordan. Cracking ‘catch from @JasonRoy20 much needed and a little sad it takes Suryakumar off the field but we needed that #INDvENG @englandcricket 🏏 pic.twitter.com/u2uhiNNaDq