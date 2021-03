सूर्यकुमार-ईशान किशन का खत्म हुआ इंतजार, दूसरे T20 में किया डेब्यू

सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार खत्म हो गया है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. ईशान किशन को शिखर धवन की जगह तो सूर्यकुमार यादव को अक्षर पटेल की जगह अंतिम ग्यारह में शामिल किया गया है. ईशान किशन केएल राहुल के साथ ओपनिंग करेंगे. टॉस से पहले सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को कैप दी गई.

बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. आईपीएल के पिछले सीजन के 15 मैचों में सूर्यकुमार यादव ने 480 रन बनाए थे. मुंबई इंडियंस को चैम्पियन बनाने में सूर्यकुमार यादव का अहम रोल था.

