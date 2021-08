Ind vs Eng: लीड्स टेस्ट को लेकर केविन पीटरसन की भविष्यवाणी, कहा- ये खिलाड़ी करेगा कमाल

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जा रहा है. इंग्लैंड टीम ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली है. उसने भारत की पहली पारी को 78 रनों पर समेट दिया. गेंदबाजों के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया. सलामी जोड़ी रोरी बर्न्स और हसीब हमीद ने शतकीय साझेदारी की.

इस बीच, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने तीसरे टेस्ट को लेकर भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा कि मैच के पांचवें दिन स्पिनर मोईन अली का अहम रोल होगा. बता दें कि हेंडिग्ले पिच की पर स्पिनरों के लिए मदद है. इसी वजह से पीटरसन ने मोईन अली को पांचवें दिन के लिए खतरनाक बताया है. मोईन अली ने पहली पारी में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी. उन्होंने सिर्फ 2 ओवर फेंके थे और 4 रन दिए थे.

Moeen will get 6 wickets on Sunday. Series 1-1.

केविन पीटरसन ने ट्वीट किया, 'मोईन अली रविवार को 6 विकेट लेंगे. और इंग्लैंड टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी. सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी. वहीं, पीटरसन के इस ट्वीट पर भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने रिएक्ट किया है. उन्होंने एक टीवी सीरियल का फोटो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, रविवार को भारतीय टीम कैसे बल्लेबाजी रहेगा उसे सोच रहा. जाफर के अलावा हरभजन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा- यह होता है स्टेटमेंट केपी... देखते हैं क्या होता है.

Trying to work out how India will be batting on Sunday😜 #ENGvIND https://t.co/vbnnLG6fns pic.twitter.com/SzZIz7PKco