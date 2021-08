Ind vs Eng: बल्ले से फ्लॉप हो रहे कोहली, इस भारतीय दिग्गज ने कहा- अपने घमंड को जेब में डाल लो

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बल्ले से खराब फॉर्म जारी है. वह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में महज 7 रन बनाकर आउट हो गए. कोहली दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की गेंद पर जोस बटलर के हाथों आउट हुए.

हालांकि लीड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले कोहली ने कहा था कि इंग्लैंड की सरजमीं पर आपको अपना इगो अपनी जेब में रखना चाहिए. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनिंदर सिंह ने कोहली को उनकी इसी सलाह की याद दिलाई है. उन्होंने कहा कि भारतीय कप्तान को अपनी जिद्द दरकिनार करके क्रीज पर अतिरिक्त समय बिताना चाहिए.

मनिंदर सिंह ने कहा, 'अगर वो दबाव बनाकर खेलना चाहते हैं, जैसा विराट हमेशा करते हैं तो ये ऐसी पिचें नहीं हैं जहां वह उस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं. उन्हें कुछ और समय बिताने की जरूरत है और पिछले दौरे पर जैसे उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए करीब 600 रन बनाए थे. एक बार जब आपको गति का पता लग जाता है फिर आप अपने शॉट खेल सकते हैं.'

Anderson is forging a partnership with Butler here!

He gets Captain Kohli to nick one to Buttler once again.



#ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Kohli #Anderson