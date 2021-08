IND vs ENG: 'दीवार' पुजारा में लगी 'सेंध', 35 पारियों में एक भी शतक नहीं

टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया में 'दीवार' के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन अब इसमें दरार पड़ती दिखाई दे रही है. टेस्ट क्रिकेट में बड़ी पारियां खेलने के लिए मशहूर पुजारा को शतक बनाए हुए 31 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में जारी तीसरे टेस्ट में पुजारा से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह महज एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पुजारा को जेम्स एंडरसन ने एक इनस्विंग होती गेंद पर विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराया.

इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में पुजारा अब तक पांच पारियों में 17.75 की औसत से महज 71 रन बनाए हैं. इस दौरान वह तीन बार जेम्स एंडरसन और एक बार मार्क वुड का शिकार हुए हैं. हालांकि लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में पुजारा लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह 45 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए.

The Greatest doing his thing! 🔥



Scorecard/Videos: https://t.co/UakxjzUrcE



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvIND 🇮🇳 pic.twitter.com/o763wNelaG