ईशान और सूर्यकुमार ने बढ़ाई राहुल की मुश्किल, 5वें T20 में हो सकते हैं बाहर

टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल एक बार फिर बल्ले से फ्लॉप रहे. इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में राहुल 14 रन बनाकर लौट गए. अपनी छोटी सी पारी में राहुल ने जोफ्रा आर्चर और क्रिस जॉर्डन को दो खूबसूरत चौके लगाए. तब ऐसा लग रहा था कि वह बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके. राहुल को बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट कराया.

लगातार खराब प्रदर्शन से राहुल की टीम में जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं. वहीं, अपने पहले ही टी20 मैच में अर्धशतक जड़ने वाले ईशान किशन और अपनी डेब्यू पारी में 57 रन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव ने राहुल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है और इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में दोनों खिलाड़ियों का खेला जाना तय है. ऐसे में राहुल को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.

M.O.O.D!😎😀



An 8⃣-run win in the 4th @Paytm #INDvENG T20I & #TeamIndia level the series 2-2! 👏👏@Paytm #INDvENG



Scorecard 👉 https://t.co/TYCBHIV89r pic.twitter.com/XGUimbNa6c