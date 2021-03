सूर्यकुमार ने छक्के के साथ किया पारी का आगाज, बिखेरी अपनी चमक, जड़ा अर्धशतक

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले सूर्यकुमार यादव ने अपने अंतरराष्ट्रीय टी-20 करियर की शानदार शुरुआत की है. उन्होंने अपने दूसरे ही मैच में अर्धशतक जड़ा है. सूर्यकुमार की ये अंतरराष्ट्रीय टी-20 करियर में पहली पारी है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के दूसरे मैच में डेब्यू किया था, लेकिन उन्होंने बैटिंग का मौका नहीं मिला था. सीरीज के चौथे मैच में घायल ईशान किशन की जगह उन्हें टीम में शामिल किया गया है.

उन्होंने 28 गेंदों का सामना करते हुए फिफ्टी बनाई. सूर्यकुमार ने 50 रन तक पहुंचने के लिए 3 छक्के और 6 चौकों का सहारा लिया. वह 31 गेंदों पर 57 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें सैम करन ने आउट किया. सूर्यकुमार की पारी की एक और खास बात रही कि उन्होंने छक्के के साथ आगाज किया. सूर्यकुमार ने आर्चर की गेंद पर छक्का मारकर पारी की शुरुआत की.

Just got done with BCCI awards here in chennai..some exciting cricketers coming up..Suryakumar yadav from Mumbai to watch out for in future!