ICC Test Ranking: टेस्ट रैंकिंग में टॉप-5 में पहुंचे शाहीन आफरीदी, एक पायदान नीचे खिसके जसप्रीत बुमराह

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की. गेंदबाजी में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी और न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन ने लंबी छलांग लगाई है. शाहीन ने टॉप-5 में जगह बनाई, जबकि जेमिसन की टॉप-10 में एंट्री हुई है. वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है.

हाल ही में हुए टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को पहली ही मैच में पाकिस्तान ने 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. इस मैच के हीरो शाहीन आफरीदी ही रहे थे. वहीं, जून में हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में काइल जेमिसन ने धारदार गेंदबाजी कर भारत से जीत छीन ली थी.

बुमराह पर टॉप-10 से बाहर होने का खतरा

शाहीन आफरीदी ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में 7 विकेट झटककर टीम को जीत दिलाई. इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें रैंकिंग में 3 पायदान का फायदा हुआ और वे 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, जेमिसन ने 6 पायदान की लंबी छलांग लगाई और 9वें नंबर पर पहुंच गए. जेमिसन की एंट्री से बुमराह एक पायदान नीचे यानी 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं. अब बुमराह पर टॉप-10 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.

गेंदबाजी की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस टॉप पर काबिज हैं. जबकि भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी तीसरे नंबर पर हैं.

