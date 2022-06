ICC टेस्ट रैंकिंग में रूट और बाबर आजम को फायदा, बुमराह को नुकसान, जानिए कोहली-रोहित का हाल

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी की. इसमें इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान जो रूट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को फायदा हुआ है. जबकि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को नुकसान झेलना पड़ा है.

बल्लेबाजों की रैंकिंग के टॉप-10 में दो ही भारतीय मौजूद हैं. रोहित शर्मा 8वें और विराट कोहली 10वें नंबर पर काबिज हैं. जबकि जो रूट को दो पायदान का फायदा हुआ है. वह अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. बाबर आजम भी एक पायदान की छलांग लगाकर चौथे नंबर पर आ गए हैं.

जो रूट ने स्टीव स्मिथ को पछाड़ा

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को दो पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है. विलियमसन अब 5वें नंबर पर फिसल गए हैं. जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर मार्नस लाबुशेन टॉप पर काबिज हैं. लाबुशेन के 892 पॉइंट हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पहुंचे रूट के 882 अंक हैं. ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ भी एक पायदान फिसलकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं. रूट ने उन्हें पछाड़ दिया है. इनके अलावा टॉप-10 में कोई हलचल नहीं हुई.

