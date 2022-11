Suryakumar Yadav ICC T20 Rankings: सूर्यकुमार यादव ने सेमीफाइनल से पहले फिर जमाई धाक... टी20 रैंकिंग में कोहली को बड़ा झटका

Suryakumar Yadav ICC T20 Rankings: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. उनका ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. इसी के दम पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की टी20 रैंकिंग में अपनी धाक जमाई हुई है. जबकि पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है.

सूर्यकुमार ने आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान कायम रखा है. वो पिछली बार ही टॉप पर पहुंचे थे. उन्होंने पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ा था. सूर्या के साथ ही बाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में धमाल किया है.

अर्शदीप ने भी किया धमाल, 23वें नंबर पर पहुंचे

अर्शदीप सिंह अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंचे हैं. वह 23वें पायदान पर पहुंच गए हैं. सूर्यकुमार ने टी20 विश्व कप में अब तक पांच मैचों में 200 के करीब स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए हैं. वह करियर के सर्वश्रेष्ठ 869 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. भारत के पिछले ग्रुप मैच में यादव ने 25 गेंदों में 61 रन बनाए थे.

Wanindu Hasaranga is the new No.1 on the @MRFWorldwide ICC Men’s T20I Bowling Rankings 🙌



More ➡️ https://t.co/KtIeCHCmWw pic.twitter.com/HI324c4Lfx