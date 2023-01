ICC Rankings: ईशान किशन और दीपक हुड्डा ने मचाई ICC रैंकिंग में धूम, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को पछाड़ा

ICC Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गुरुवार को ताजा रैंकिंग जारी की है. इसके तहत आईसीसी के टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने धूम मचा दी है. इन तीनों को बम्पर फायदा हुआ है. इनके अलावा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई स्टार स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को पछाड़ दिया है.

सबसे पहले ईशान किशन की बात करते हैं, जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी जमाई है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. ईशान ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में 10 पायदान की लंबी छलांग लगाई है.

दीपक हुड्डा ने लगाई 40 पायदान की छलांग

अब ईशान किशन 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं. जबकि श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तान बनाए गए हार्दिक पंड्या 50वें नंबर पर पहुंच गए हैं. यानी उनकी टॉप-50 में एंट्री हुई. इनके अलावा स्पिन ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को भी बम्पर फायदा हुआ है. हुड्डा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में 40 पायदान की लंबी छलांग लगाई है.

दीपक हुड्डा श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मैच में जीत के हीरो रहे थे. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. दीपक हुड्डा ने इस मैच में 23 गेंदों पर 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. इसका उन्हें बम्पर फायदा हुआ और उन्होंने 40 स्थान की छलांग लगाकर टॉप-100 में एंट्री की है. अब दीपक हुड्डा 97वें नंबर पर पहुंच गए हैं. बता दें कि टी20 रैंकिंग में भारत के ही सूर्यकुमार यादव 883 रेटिंग के साथ टॉप पर काबिज हैं.

