ICC Men's T20I Team of the Year: ICC ने बताई 2021 की बेस्ट टी-20 प्लेइंग-11, बाबर कप्तान, एक भी भारतीय नहीं

ICC Men's T20I Team of the Year: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने साल 2021 की बेस्ट टी-20 प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है. पिछले साल के लिए आईसीसी अवॉर्ड्स का ऐलान जल्द होने वाला है, ऐसे में अब एक-एक कर साल के बेस्ट परफॉर्मर से पर्दा उठ रहा है. आईसीसी की बेस्ट टी-20 प्लेइंग-11 की कप्तानी बाबर आज़म के हाथ में गई है.



जबकि इस टीम में एक भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है. प्लेइंग-11 में तीन खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं. इनमें बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर) और शाहीन अफरीदी (तेज़ गेंदबाज) को शामिल किया गया है.

बता दें कि पिछले साल बाबर-रिजवान की जोड़ी ने टी-20 क्रिकेट में कमाल किया था, वर्ल्डकप में भी दोनों के बल्ले से लगातार रन बरस रहे थे. ऐसे में इन दोनों का नाम इस लिस्ट में शामिल होना हैरान नहीं करता है.



साल 2021 के लिए आईसीसी की बेस्ट टी-20 प्लेइंग-11:

जॉस बटलर, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), बाबर आजम, एडन मर्करम, मिचेल मार्श, डेविड मिलर, तबरेज़ शम्सी, जोश हेज़लवुड, वानिंदु हसारंगा, मुस्तफिजुर रहमान, शाहीन अफरीदी.

