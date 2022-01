Ind Vs Sa, 1st ODI: DRS लेने वाले थे राहुल, हो गई नो बॉल, फिर फ्री-हिट पर कैच ‘आउट’ हुआ बल्लेबाज!

Ind Vs Sa, 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को सीरीज़ का पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है, टीम इंडिया ने शुरुआत में सफलता भी हासिल कर ली. टीम इंडिया जब बॉलिंग कर रही थी, तब नौवें ओवर में गजब का नज़ारा देखने को मिला.



जब शार्दुल ठाकुर की बॉल पर क्विंटन डी कॉक के बल्ले से करीब से बॉल निकली और सीधा ऋषभ पंत के हाथ में जा पहुंची. इसपर ऋषभ पंत समेत बाकी खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन अंपायर की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया. कप्तान केएल राहुल जब डीआरएस लेने ही वाले थे, उससे चंद सेकंड पहले अंपायर ने इसे नो-बॉल बता दिया.

अंपायर के फैसले के बाद फ्री-हिट डाली गई, खास बात ये हुई कि वेंकटेश अय्यर की इस बॉल पर क्विंटन डी कॉक ने शॉट खेला और बॉल सीधा फील्डर के हाथ में चली गई. लेकिन क्योंकि ये एक फ्री-हिट थी, ऐसे में बल्लेबाज आउट नहीं हुआ. शार्दुल ठाकुर का ये ओवर ड्रामे से भरपूर रहा.

Caught behind appeal on a no ball and catch out on the free hit Just Lord Shardul things 🙏

Only Lord Shardul can bowl a no ball and wide ball in the same delivery and then a full toss the next delivery, only to be catched by Bumrah. #INDvsSA