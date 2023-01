ICC men's ODI team of the year: ना कोहली, ना रोहित... ICC की वनडे टीम में सिर्फ ये दो भारतीय, कप्तानी बाबर आजम को मिली

ICC men's ODI team of the year: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने साल 2022 के लिए वनडे टीम ऑफ द ईयर चुनी है. आईसीसी की इस 11 सदस्यीय टीम में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह नहीं मिली है. आईसीसी ने अपनी टीम की कप्तानी पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम के हाथों में दी है.

आईसीसी की इस वनडे टीम में सिर्फ दो ही भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है. यह प्लेयर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं. इस टीम में बतौर विकेटकीपर न्यूजीलैंड के टॉम लाथम को जगह मिली है, जो भारतीय सीरीज में कप्तानी भी संभाल रहे हैं.

2022 के लिए आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर

1. बाबर आजम (कप्तान), पाकिस्तान

2. ट्रैविस हेड- ऑस्ट्रेलिया

3. शाई होप- वेस्टइंडीज

4. श्रेयस अय्यर- भारत

5. टॉम लाथम (विकेटकीपर)- न्यूजीलैंड

6. सिकंदर रजा- जिम्बाब्वे

7. मेहदी हसन मिराज- बांग्लादेश

8. अल्जारी जोसेफ- वेस्टइंडीज

9. मोहम्मद सिराज- भारत

10. ट्रेंट बोल्ट- न्यूजीलैंड

11. एडम जाम्पा- ऑस्ट्रेलिया

