ICC Awards: सूर्यकुमार यादव का नहीं कोई तोड़... ICC ने दिया बड़ा सम्मान, बने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर

आईसीसी के सालाना अवॉर्ड्स में भारतीय खिलाड़ियों का परचम लहरा रहा है. आईसीसी द्वारा बुधवार को टी-20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान किया गया है, इस अवॉर्ड को सूर्यकुमार यादव ने जीता है. पिछले साल टी-20 फॉर्मेट में धमाल मचाने वाले सूर्यकुमार यादव को यह बड़ा सम्मान मिला है.

सूर्यकुमार यादव ने इस रेस में इंग्लैंड के सैम करेन, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को मात दी है. सूर्यकुमार यादव टी-20 फॉर्मेट में नंबर-1 बल्लेबाज भी हैं, साथ ही अब वह टी-20 फॉर्मेट के क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने हैं.

