ICC अवॉर्ड्स: T20 टीम में भारत का जलवा, सूर्या समेत 3 प्लेयर्स शामिल, महिलाओं ने भी लहराया परचम

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा साल 2022 के अवॉर्ड्स का ऐलान होना शुरू हो गया है. सोमवार को सबले पहले आईसीसी टी-20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया गया, जिसमें भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला है. आईसीसी की इस टीम में तीन भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रन बरसाने वाले सूर्यकुमार यादव का नाम भी है.

आईसीसी द्वारा साल 2022 के अवॉर्ड्स का ऐलान किया जा रहा है, टी-20 टीम में जगह पाने वालों मे सूर्यकुमार यादव के अलावा विराट कोहली और हार्दिक पंड्या भी हैं. आईसीसी द्वारा इस टीम की कमान जोस बटलर को सौंपी गई है, जिनकी अगुवाई में इंग्लैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप जीता था.

टीम में भारत के 3, पाकिस्तान के 2, इंग्लैंड के 2, न्यूजीलैंड-जिम्बाब्वे-श्रीलंका-आयरलैंड का एक-एक खिलाड़ी हैं. यानी आईसीसी के इन अवॉर्ड्स में भारतीय टीम का ही जलवा देखने को मिला है, जहां दो बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर को जगह दी गई है.



आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2022

1. जोस बटलर (कप्तान, विकेटकीपर) (इंग्लैंड)

2. मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)

3. विराट कोहली (भारत)

4. सूर्यकुमार यादव (भारत)

5. ग्लेन फिलिप्स (न्यूजीलैंड)

6. सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)

7. हार्दिक पंड्या (भारत)

8. सैम करेन (इंग्लैंड)

9. वानिन्दु हसरंगा (श्रीलंका)

10. हारिस रऊफ (पाकिस्तान)

11. जोश लिटिल (आयरलैंड)

The ICC Men's T20I Team of the Year 2022 is here 👀



Is your favourite player in the XI? #ICCAwards