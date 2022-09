Hong Kong-India: हार के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पहुंचे हॉन्ग कॉन्ग के खिलाड़ी, देखें VIDEO

एशिया कप में 31 अगस्त को भारत और हॉन्ग कॉन्ग के बीच मुकाबला हुआ. टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की शानदार पारी के दमपर इस मैच में 40 रनों से जीत हासिल की. हॉन्ग कॉन्ग जैसी छोटी टीम का टीम इंडिया के सामने खेलना उनके लिए एक अनुभव जैसा ही है. ऐसे में जब मैच खत्म हुआ तब हॉन्ग कॉन्ग के सभी खिलाड़ी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे.



बीसीसीआई द्वारा गुरुवार शाम को एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें हॉन्ग कॉन्ग के खिलाड़ी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सभी से मुलाकात कर रहे हैं. इस दौरान खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ से बात की. उनके साथ फोटो खिंचवाई, साथ ही टी-शर्ट और बैट पर ऑटोग्राफ भी लिए.



Conversations to remember, memories to cherish and lessons for the taking! 👍 👍



Wholesome scenes in the #TeamIndia dressing room when Team Hong Kong came visiting. 👏 👏#AsiaCup2022 | #INDvHK pic.twitter.com/GbwoLpvxlZ