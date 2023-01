Hardik Pandya India vs New Zealand: रांची की पिच से हैरान रह गए भारत-न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, नई गेंद भी पुरानी से ज्यादा टर्न हो रही थी

Hardik Pandya India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. सीरीज का पहला मैच रांची में शुक्रवार को खेला गया, जिसमें टीम इंडिया को 21 रनों से हार झेलनी पड़ी. इस मैच में स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने 28 बॉल पर 50 रनों की पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके.

इस मैच में हार के बाद कप्तान हार्दिक पंड्या ने सारा गुस्सा गेंदबाजों पर निकाला. उन्होंने गेंदबाजों को इस हार का असली जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि यह पिच 177 रनों वाली नहीं थी. हमारी गेंदबाजी खराब होने के कारण न्यूजीलैंड टीम ने 20-25 रन ज्यादा बनाए. यही जीत और हार का अंतर साबित हुए. पंड्या ने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि पिच भी इस तरह से खेलेगी.

दोनों टीमों को पिच ने हैरान किया

हार्दिक पंड्या ने कहा, 'किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह विकेट (पिच) इस तरह से खेलेगी. दोनों टीमें इससे हैरान रह गईं. मगर इस पिच पर उन्होंने बेहतर खेल दिखाया. यही वजह रही कि नतीजा इस तरह से आया. हकीकत ये है कि नई बॉल पुरानी के मुकाबले ज्यादा टर्न हो रही थी. जिस तरह से उछाल मिला और स्पिन हुई, उसने हमें हैरत में डाल दिया.'

That's that from Ranchi.



New Zealand win the first T20I by 21 runs in Ranchi.#TeamIndia will look to bounce back in the second #INDvNZ T20I.@mastercardindia pic.twitter.com/Lg8zmzwYVH