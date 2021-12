IPL 2022 Retention List: टीम इंडिया के बाद मुंबई से भी कटा हार्दिक का पत्ता, किस टीम के साथ जाएंगे?

IPL 2022 Retention List: मुंबई इंडियंस से अपने IPL करियर की शुरुआत करने वाले हार्दिक पंड्या को इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है. मुंबई ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और कायरन पोलार्ड को रिटेन किया है.

हार्दिक पंड्या अगले IPL सीजन में एक नई टीम के साथ जुड़ सकते हैं. दरअसल, कुछ महीनों पहले चोट की वजह से मैदान से दूर रहे हार्दिक पंड्या अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं.

चोट बनी पंड्या के बुरे प्रदर्शन की वजह?

हार्दिक को टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस में बतौर ऑलराउंडर जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन लंबे अरसे से पंड्या गेंदबाजी से दूर रहे. चोट के बाद हुई सर्जरी की वजह से हार्दिक को गेंदबाजी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इससे उनकी बल्लेबाजी में भी खासा असर पड़ रहा है.

साल 2021 के सीजन में हार्दिक का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा है. हार्दिक पंड्या ने 2021 के सीजन में 12 मैचों में सिर्फ 127 रन ही बनाए थे और गेंदबाजी से दूर रहे. हार्दिक के साथ उनके भाई क्रुणाल भी मुंबई इंडियंस की रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए. क्रुणाल का पत्ता भारतीय टीम से पहले ही कट गया था. क्रुणाल का प्रदर्शन भी पिछले सीजन में काफी खराब रहा था.

The @mipaltan retention list is out!



Comment below and let us know what do you make of it❓#VIVOIPLRetention pic.twitter.com/rzAx6Myw3B