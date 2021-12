IPL 2022: चेन्नई और 'मिस्टर IPL' हुए अलग, रवींद्र जडेजा को कप्तानी के लिए तैयार करेंगे धोनी!

इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ रहे सुरेश रैना को IPL के 15वें सीजन के लिए रिटेन नहीं किया गया है. रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट में रैना का नाम न होना काफी चौंकाने वाला है. 2008 से शुरू हुए IPL में सुरेश रैना पहले सीजन से ही चेन्नई के अहम खिलाड़ी रहे हैं. महेंद्र सिंह धोनी की गैरमौजूदगी में रैना ने टीम की कमान भी संभाली है.

IPL के 15वें सत्र के लिए CSK ने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें रवींद्र जडेजा (16 करोड़), महेंद्र सिंह धोनी (12 करोड़), मोईन अली (8 करोड़) और ऋतुराज गायकवाड़ (6 करोड़) शामिल हैं.

IPL में चेन्नई के लिए सुरेश रैना ने 176 मैच खेले हैं और 4687 रन बनाए हैं. रैना IPL के सबसे सफल बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और चेन्नई के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन से ही उनका नाम 'मिस्टर IPL' पड़ा. जिस वक्त चेन्नई पर 2 साल का बैन लगा था तो वह गुजरात लॉयंस के लिए खेले थे.

