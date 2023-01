India vs New Zealand Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ आज टी20 में कौन करेगा ओपनिंग? कप्तान हार्दिक ने कर दिया खुलासा

India vs New Zealand Series: इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज (27 जनवरी) रांची में खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा, इस बात की पुष्टि कप्तान हार्दिक पंड्या ने एक दिन पहले ही कर दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने गुरुवार को कहा कि फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में पृथ्वी शॉ पर तरजीह मिलेगी जिन्होंने टीम में वापसी की है. वनडे में गिल के शानदार फॉर्म को देखते हुए हार्दिक ने कहा कि उनका चयन तय है.

गिल ही करेंगे पारी की शुरुआत

गिल ने पिछली चार पारियों में एक दोहरे शतक समेत तीन शतक लगाए गिल और ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे. हार्दिक ने पहले टी20 से पूर्व कहा, 'शुभमन ने शानदार प्रदर्शन किया है और वह पारी की शुरुआत करेगा.' हार्दिक ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में नई गेंद संभाली थी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को आराम दिए जाने के कारण उन्होंने फिर यह जिम्मा उठाया. उन्होंने कहा, 'मुझे नई गेंद से गेंदबाजी करने में मजा आता है. मैं कई सालों से नेट पर नई गेंद से ही गेंदबाजी करता हूं. पुरानी गेंद से गेंदबाजी करने की आदत है तो उससे इतना अभ्यास नहीं करना पड़ता. इससे मैच हालात में मदद मिलती है.'

