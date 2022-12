Ravindra Jadeja and Rivaba: हैलो MLA... रिवाबा की जीत के बाद 'सर' जडेजा गदगद, ट्वीट हो रहा वायरल

गुजराता विधानसभा 2022 का रिजल्ट सबके सामने आ चुका है. 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 182 में से 156 सीटों पर कब्जा जमा लिया. इन नतीजों के बाद अब अगले पांच सालों तक बीजेपी ही गुजरात की सत्ता काबिज रहेगी. देखा जाए तो बीजेपी ने गुजरात में पहली बार एक सौ पचास से ज्यादा सीटें हासिल की हैं जो इस पार्टी के लिए काफी खास है.

रिवाबा ने भी हासिल की बंपर जीत

गुजरात विधानसभा चुनावों में कई बड़े चेहरों को जीत हासिल हुई. इसमें टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की वाइफ रिवाबा जडेजा का नाम भी शामिल है जिन्होंने जामनगर नॉर्थ सीट से जीत हासिल की है. रिवाबा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी के करशनभाई को 53 हजार से भी ज्यादा वोटों के अंतर से पराजित किया. रिवाबा को 88,835 वोट मिले, जबकि करशनभाई ने 35265 वोट पाया.

रिवाबा की जीत के बाद रवींद्र जडेजा ने भी ट्वीट करके रिवाबा को बधाई देने के साथ-साथ जामनगर की जनता का आभार व्यक्त किया है. जडेजा ने ट्ववीट किया, 'हैलो MLA, आप इसकी सच्ची हकदार हैं. जामनगर की जनता जीत गई है. मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं. आशापुरा माता से विनती है. जामनगर के कार्य बहुत अच्छे होंगे. जय माताजी.'

Hello MLA you truly deserve it. જામનગર ની જનતા નો વિજય થયો છે. તમામ જનતા નો ખુબ ખુબ દીલથી આભાર માનુ છુ. જામનગર ના કામો ખુબ સારા થાય એવી માં આશાપુરા ને વિનંતી. જય માતાજી🙏🏻 #મારુજામનગર pic.twitter.com/2Omuup5CEW