Hardik Pandya India vs Sri lanka: 'हार्दिक पंड्या का बैकअप तलाश लो, वरना...', गौतम गंभीर ने दी टीम इंडिया को वॉर्निंग

Hardik Pandya India vs Sri lanka: भारतीय टीम को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इसी साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम को एक वॉर्निंग दी है. गंभीर की यह चेतावनी स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और उनकी चोट को लेकर है.

दरअसल, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या हाल ही में अपनी पीठ की चोट के चलते कई दिनों तक भारतीय टीम से बाहर रहे हैं. पंड्या ने आईपीएल समेत टीम इंडिया के लिए कुछ मैचों में गेंदबाजी भी नहीं की थी. अब श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में हार्दिक को कप्तानी सौंपी गई है.

हार्दिक की चोट को देखकर गंभीर ने दी वॉर्निंग

जबकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार्दिक पंड्या उपकप्तान रहेंगे. फैन्स और दिग्गजों का मानना है कि 29 साल के हार्दिक पंड्या भविष्य में भारतीय टीम के कप्तान हो सकते हैं. यही वजह है कि उन्हें अभी से धीरे-धीरे जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया गया है. मगर श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में हार्दिक फिर चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे. उन्हें क्रैम्प आया था.

इसी चोट को लेकर और वनडे वर्ल्ड कप पर बात करते हुए गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को हार्दिक पंड्या का बैकअप तलाशने की सलाह दी है. साथ ही वॉर्निंग भी दी है कि यदि अभी से बैकअप तैयार नहीं किया गया, तो वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बेहद मुश्किल हालात में फंस सकती है.

