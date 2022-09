Mohammad Shami: 'मोहम्मद शमी ने क्या गलत किया', जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज की एंट्री पर भड़के फैन्स

टी-20 वर्ल्डकप से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा. टीम इंडिया के पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से वर्ल्डकप से बाहर हो गए, वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टी-20 सीरीज़ भी नहीं खेल पाए. उनकी जगह इस सीरीज़ में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है, लेकिन फैन्स इस फैसले से खुश नहीं हैं.



सोशल मीडिया पर फैन्स ने बीसीसीआई के फैसले की जमकर आलोचना की है और कहा है कि जब मोहम्मद शमी भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं तो फिर उन्हें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है. आपको बता दें कि मोहम्मद शमी को पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे.



हालांकि, अब मोहम्मद शमी ने जानकारी दी है कि वह कोविड निगेटिव हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मैच फिट होने में कितना वक्त लगेगा यह अभी तय नहीं है. दरअसल, माना जा रहा है कि अगर मोहम्मद सिराज साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज़ में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो वह टी-20 वर्ल्डकप में भी जगह बना सकते हैं.

what’s the logic behind it why not shami what he done wrong



टी-20 टीम में मोहम्मद सिराज की एंट्री पर सोशल मीडिया में फैन्स ने रिएक्शन अलग-अलग रिएक्शन दिया. कुछ फैन्स ने लिखा कि इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है, मोहम्मद शमी ने क्या गलत किया है. कुछ फैन्स ने लिखा कि दो साल से जो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह अचानक कैसे आ गया.

How has Siraj come into the white ball setup out of nowhere after being ignored 2 years ??