AUS vs ENG: एडिलेड टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 में बड़ा फेरबदल, इस तेज गेंदबाज की हुई एंट्री

इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज में 0-2 से पिछड़ चुकी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए 'करो या मरो' जैसा बन गया है. इस मुकाबले में हार झेलने पर बेन स्टोक्स ब्रिगेड सीरीज गंवा देगी.

एडिलेड टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम ने एक बदलाव किया. (Photo: AP)
एडिलेड टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम ने एक बदलाव किया. (Photo: AP)

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाना है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पर्थ और ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में 8-8 विकेट से जीत हासिल की थी. अब उसके पास इस मैच को जीत एक बार फिर एशेज सीरीज अपने नाम करने का मौका है. दूसरी ओर इंग्लिश टीम कमबैक करने के लिए आतुर है, हालांकि ये आसान नहीं होगा क्योंकि कंगारू खिलाड़ी लय में हैं.

एडिलेड टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया. मेहमान टीम ने अपने संघर्ष कर रहे बल्लेबाजों पर भरोसा बनाए रखा है. तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक बदलाव किया है. फास्ट बॉलर गस एटकिंसन को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह तेज गेंदबाजा जोश टंग की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई है. ब्रिस्बेन टेस्ट में महंगे साबित हुए ब्रायडन कार्स को भी टीम में बरकरार रखा गया है. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उनके बड़े समर्थक माने जाते हैं.

सीरीज के शुरुआती दो टेस्ट में सिर्फ जो रूट का बल्लेबाजी औसत 30 से ऊपर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हेड कोच ब्रैंडन मैक्कुलम ने टॉप-7 में कोई बदलाव नहीं किया. मैक्कुलम ने कहा, 'हमें पता है कि इस सीरीज में अभी तक हमारे रन पर्याप्त नहीं रहे हैं, लेकिन जीत के लिए जरूरी नहीं कि वही चीजें बदल दी जाएं, जो पहले हमारे लिए सफल रही हैं.'

जोश टंग की ये है खासियत
28 साल के जोश टंग मौजूदा सीरीज में पहली बार खेलेंगे. उन्होंने अब तक छह टेस्ट मैचों में 31 विकेट लिए हैं. टंग 2023 की एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल चुके हैं, जहां लॉर्ड्स में उन्होंने पांच विकेट झटके थे. टंग निचले क्रम के बल्लेबाजों को आउट करने की खासियत रखते हैं. हालांकि उनकी गेंदबाजी में अनिश्चितता भी है. इस साल ओवल में भारत के खिलाफ उन्होंने एक ओवर में 9 गेंदें डाली थीं, जिसमें दो बार पांच वाइड चली गईं, लेकिन उसी स्पेल में उन्होंने बाद में बेहद खतरनाक गेंदें भी फेंकी थीं.

इंग्लैंड के उप-कप्तान हैरी ब्रूक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'वे बेहद स्किलफुल हैं और अपनी लाइन-लेंथ पर बिल्कुल सटीक हैं. वे शायद ही कोई खराब गेंद डालते हैं. बल्लेबाजों को खुद मौके बनाने पड़ते हैं. हम दबाव वाले मौकों पर बेहतर नहीं रहे हैं. अब हमें हालात को बेहतर पढ़ना होगा और ज्यादा जज्बा दिखाना होगा.' उधर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने टीम से और जुझारूपन की मांग की है.

तीसरा टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI: जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग.

तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड और ब्यू वेबस्टर.

इंग्लैंड का फुल स्क्वॉड: बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (उप-कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉउली, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर) और जोश टंग.

