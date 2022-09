Deepak Hooda IND vs SA Series: दीपक हुड्डा अफ्रीका सीरीज से बाहर, इन तीन खिलाड़ियों को किया भारतीय टीम में शामिल

Deepak Hooda IND vs SA Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को अपने ही घर में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलना है. इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. भारत और अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच आज (28 सितंबर) को ही खेला जाना है.

मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है. स्टार प्लेयर दीपक हुड्डा चोट के कारण सीरीज से ही बाहर हो गए हैं. जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके हैं.

इन तीन खिलाड़ियों को किया टीम में शामिल

साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को आराम दिया है. ऐसे में बीसीसीआई ने इन तीनों की जगह उमेश यादव, श्रेयस अय्यर और शाहबाज अहमद को स्क्वॉड में शामिल किया है. इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने खुद ट्वीट कर दी है.

🚨 UPDATE 🚨: Umesh Yadav, Shreyas Iyer and Shahbaz Ahmed added to India’s squad. #TeamIndia | #INDvSA | @mastercardindia



