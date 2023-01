Ind Vs SL 1st ODI: टीम इंडिया ने जानबूझकर बनने दिया दासुन शनाका का शतक? रोहित शर्मा ने खुद किया खुलासा

श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत की 67 रनों से जीत हुई. विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत भारतीय टीम ने 373 का बड़ा स्कोर बनाया, जवाब में श्रीलंका 306 रन बना पाई. श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने भी इस मैच में अपनी सेंचुरी पूरी की. हालांकि वह 98 पर रनआउट होने वाले थे, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें जीवनदान दिया.

क्लिक करें: कोहली-रोहित की दमदार पारियों से जीता भारत, श्रीलंका को पहले वनडे में ऐसे दी मात



श्रीलंका की पारी के आखिरी ओवर में जब दासुन शनाका 98 के स्कोर पर खेल रहे थे, तब मोहम्मद शमी ने उन्हें मांकड़ रनआउट कर दिया था. मोहम्मद शमी ने अंपायर से अपील की, जिसके बाद फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर का रुख किया. हालांकि, इस बीच कप्तान रोहित शर्मा की एंट्री हुई और उन्होंने मोहम्मद शमी से बात की. जिसके बाद टीम इंडिया ने रनआउट की अपील वापस ले ली.

Sportsman spirit shown by Shami-Rohit and let Dasun Shanaka to complete his 💯

🤝❤️#INDvsSL pic.twitter.com/r0SGohPs7v