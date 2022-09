Asia Cup 2022: श्रीलंकाई प्लेयर ने किया नागिन डांस, बांग्लादेश से 4 साल बाद लिया बदला, VIDEO

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 सीजन अब अपने सुपर-4 स्टेज में पहुंच चुका है. भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका ने सुपर-4 स्टेज में जगह बना ली है. जबकि एक टीम का फैसला आज होगा. यह पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच मैच जीतने वाली टीम होगी.

श्रीलंका ने अपने करो या मरो के मैच में बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच को श्रीलंका ने 2 विकेट से जीत लिया और एशिया कप के सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई है. इस जीत के साथ श्रीलंकाई टीम ने बांग्लादेश से 4 साल बाद बदला लिया.

चार साल पहले बांग्लादेश ने किया था नागिन डांस

इसी खुशी में श्रीलंकाई खिलाड़ी चमिका करुणारत्ने नागिन डांस करते नजर आए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इससे पहले 2018 निदाहास ट्रॉफी में बांग्लादेश ने श्रीलंका टीम को हराया था. तब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने नागिन डांस किया था. अब बांग्लादेश को हराकर श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी ने नागिन डांस किया और चार साल पुराना बदला लिया.

The next world war will be over countries picking up their side during #BANvSLpic.twitter.com/My4HRVACDs