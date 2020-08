ड्वेन ब्रावो ने रचा इतिहास, T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने

कैरेबियाई धुरंधर ड्वेन ब्रावो टी-20 प्रारूप में 500 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए. मजे की बात है कि कोई अन्य गेंदबाज 400 तक भी नहीं पहुंच पाया है. श्रीलंकाई 'यॉर्करमैन' लसिथ मलिंगा 390 विकेटों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. साथ ही ब्रावो ने सीपीएल में अपने विकेटों का शतक भी पूरा कर लिया.

36 साल के ब्रावो ने कैरिबियन प्रीमियर लीग मैच (CPL) के 13वें मैच में सेंट लूसिया जॉक्स (St Lucia Zouks) के रहकीम कॉर्नवाल का विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने सीपीएल में भी अपने 100 विकेट पूरे कर लिये. वह सीपीएल में सौ विकेटों (101) का आंकड़ा छूने वाले पहले गेंदबाज हैं. आर. एमरिट (92 विकेट) दूसरे स्थान पर हैं.

इसके साथ ही मौजूदा लीग में त्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) ने लगातार चौथी जीत हासिल की. वह अंक तालिका में शीर्ष पर है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लूसिया जॉक्स ने 111/6 रन बनाए. ड्वेन ब्रावो ने 3 ओवरों में 7 रन 2 विकेट निकाले.

इसी मैच में प्रवीण तांबे भी खेले, जो सीपीएल में उतरने वाले पहले भारतीय बने, तांबे ने पहले ही ओवर में विकेट निकाला, हालांकि उस ओवर में उन्हें 15 रन चुकाने पड़े. इसके बाद उन्हें आक्रमण से हटा लिया गया.

