CPL 2020: इविन लुईस की धुआंधार पारी, अफगान स्पिनर का चला जादू

कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) में सेंट किट्स एवं नेविस पैट्रियट्स (SNP) ने लगातार तीन मैच हारने के बाद पहली जीत दर्ज की. लीग के 11वें मैच में उसने बारबाडोस ट्राइडेंट्स (BT) को 6 विकेट से मात दी.

सेंट किट्स की जीत में कैरेबियाई सलामी बल्लेबाज इविन लुईस ने धमाकेदार 89 रन बनाए (60 गेंदों में 2 छक्के, 9 छक्के), जो मौजूदा CPL में अब तक का सर्वाधिक निजी स्कोर है. अंतिम ओवरों में बेन डंक के नाबाद 22 (11 गेंदें, 1 चौका, 2 छक्के) रनों की बदौलत सेंट किट्स ने 19.3 ओवरों 4 विकेट पर 152 रना बना 6 विकेट से मैच जीता.

क्वीन्स पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद) में टॉस हारकर बारबाडोस ट्राइडेंट्स (BT) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151/7 रन बनाए थे. कीवी धुरंधर कोरी एंडरसन ने 19 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें उनके तीन छक्के शामिल रहे. हालांकि जेसन होल्डर की कप्तानी वाली टीम बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई.

