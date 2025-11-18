Champions League T20 revival: IPL में बड़े बदलाव की उम्मीद एक बार फिर तेज हो गई है. पंजाब किंग्स के को-ओनर नेस वाडिया ने साफ कहा है कि वे Champions League T20 ( CLT20) की वापसी के पूरी तरह पक्ष में हैं, लेकिन उससे पहले वे चाहते हैं कि IPL के मैचों की संख्या बढ़ाई जाए.

IPL चेयरमैन अरुण धूमल पहले ही 2028 से नए मीडिया राइट्स चक्र के दौरान 74 से बढ़ाकर 94 मैच कराने की संभावना जता चुके हैं. इसी पर अपनी राय रखते हुए वाडिया ने कहा- IPL में ज्यादा मैच होना समझदारी होगी. हर टीम के लिए दो और मैचों से शुरुआत की जा सकती है.

नेस वाडिया के अनुसार, CLT20 की वापसी से IPL के खत्म होने और ऑक्शन के बीच के लंबे गैप को कम किया जा सकता है, जिससे फैन्स की एक्साइटमेंट बनी रहे. हमें Champions League को फिर शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए. 2014 में शायद समय सही नहीं था, लेकिन अब यह सही कदम साबित हो सकता है. PTI को सूत्रों ने बताया क‍ि BCCI और अन्य क्रिकेट बोर्ड अगले साल तक इस टूर्नामेंट को दोबारा शुरू करने पर काम कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा- अगर आप फुटबॉल देखें, तो वहां लीग गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल गेम्स होते हैं और फिर UEFA चैम्पियंस लीग और यूरोपियन लीग जैसे चैम्पियनशिप मुकाबले होते हैं, लेकिन यहां हमारे पास IPL है, भारतीय क्रिकेट है, और अन्य देशों की क्रिकेट है, जिसे लोग देखते हैं.

अगर चैम्प‍ियंस लीग आती है, तो यह एक मजबूत ‘त्रिकोण’ बना देगी, लेकिन उससे पहले IPL में ज्यादा मैचों की जरूरत है.

क्या है चैम्प‍ियंस लीग टी20?

चैम्प‍ियंस लीग 20-20, जिसे CLT20 के नाम से जाना जाता था. इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी और इसका पहला सीजन अक्टूबर 2009 में खेला गया. यह टूर्नामेंट BCCI, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका की संयुक्त पहल थी. कुछ ही सालों में CLT20 ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और दुनियाभर के स्टार खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया.



वहीं टूर्नामेंट का अंतिम सीजन 2014 में खेला गया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपना दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. इसके बाद यह टूर्नामेंट बंद कर दिया गया.

