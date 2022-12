India vs Bangladesh Series: भारत के खिलाफ कप्तानी करेगा ये बांग्लादेशी दिग्गज, खुद को बताते हैं श्री कृष्ण का भक्त

India vs Bangladesh Series: भारतीय टीम इस समय बांग्लादेश दौरे पर पहुंच गई है. यहां दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है. इसके बाद दो टेस्ट मैच होने हैं. दौरे का आगाज वनडे सीरीज से होगा. पहला मुकाबला 4 दिसंबर को खेला जाएगा. मगर इससे पहले ही बांग्लादेश टीम को एक बड़ा झटका लगा है.

बांग्लादेश टीम के कप्तान तमीम इकबाल चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब टेस्ट सीरीज में भी वह खेल पाएंगे या नहीं. इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है. मगर इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए नए कप्तान का ऐलान कर दिया है.

बांग्लादेश के लिए इस साल टॉप स्कोरर भी रहे

टीम इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज में तमीम इकबाल की जगह अब लिटन दास कप्तानी करते नजर आएंगे. लिटन दास ने इस साल बांग्लादेश टीम के लिए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने इस साल 10 वनडे मैचों में 500 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 62.50 का रहा है. इससे पहले उन्होंने एक टी20 मैच में भी बांग्लादेश टीम की कप्तानी की थी.

बता दें कि स्टार तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद पहले ही चोट के कारण सीरीज के पहले वनडे मुकाबले से बाहर हो गए हैं. तस्कीन पीठ के दर्द से जूझ रहे हैं. इस कारण से वह टीम इंडिया के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मैच से बाहर हुए हैं.

खुद को श्री कृष्ण का सेवक बताते हैं लिटन दास

बहुत कम फैन्स को पता होगा कि स्टार लिटन दास भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं. वह अपने आप को श्री कृष्ण का सेवक कहते हैं. यह बात उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में भी लिखी है. लिटन दास ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा, 'जीवन में कभी हार मत मानना, क्योंकि एक बड़े तूफान के बाद हमेशा इंद्रधनुष आता है.' इसके साथ नीचे लिटन दास ने लिखा, 'श्री कृष्ण का सेवक और जानवरों से प्यार करने वाला.'

बांग्लादेश के फिजियो ने दिया था अपडेट

तमीम को 30 नवंबर को मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच के दौरान ग्रोइन में चोट लगी थी. तमीम की चोट को लेकर बांग्लादेश टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान ने हाल ही में अपडेट दिया था.

उन्होंने ईएसपीएन क्रिकइंफो से कहा था, 'तमीम को दाहिनी कमर के पास ग्रेड-1 स्ट्रेन (खिंचाव) है. इसका खुलासा MRI में हुआ है. दो हफ्ते तक उसका इलाज किया जाएगा. इसके बाद ही उसका रिहैब शुरू होगा. दुर्भाग्य से इस दौरान वह वनडे सीरीज (भारत के खिलाफ) नहीं खेल पाएंगे. टेस्ट सीरीज में भी उनके नहीं खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है.'

वनडे सीरीज के लिए भारत-बांग्लादेश स्क्वॉड

बांग्लादेश टीम: लिटन दास (कप्तान), अनामुल हक, शाकिब अल हसन, मुश्फिकुर रहीम, अफीफ हुसैन, यासिर अली चौधरी, मेहदी हसन मिराज, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, इबादत हुसैन चौधरी, नासुम अहमद, महमूदुल्लाह, नजमुल हुसैन शांतो और नुरूल हसन सोहन.

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर और कुलदीप सेन.

