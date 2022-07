Babar Azam-Virat Kohli: बाबर आजम ने किया विराट कोहली का सपोर्ट, तो क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया?

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने बुधवार देर रात को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का समर्थन किया. विराट कोहली एक लंबे वक्त से बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, तीन साल से उनका कोई शतक नहीं आया है और अब तो उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर निकालने की बात हो रही है.



इस बीच बाबर आजम का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की. साथ ही लिखा कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, आप मज़बूत बने रहें. बाबर आजम का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया.



This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt