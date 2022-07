Babar Azam on Virat Kohli: बुरे दौर से गुजर रहे विराट कोहली के सपोर्ट में आए बाबर आजम, ट्वीट कर लिखा- Stay Strong

Babar Azam on Virat Kohli: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इन दिनों काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं. करीब ढाई साल से वह शतक नहीं लगा पाए हैं. कुछ समय पहले तक कोहली कुछ बड़े स्कोर भी बना लिया करते थे, मगर अब हालत यह है कि वह रन बनाने के लिए भी जूझते दिखाई दे रहे हैं.

कोहली चोट के कारण इंग्लैंड दौरे पर पहले वनडे में नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में उन्हें मौका मिला तो वह एक बार फिर वही कहानी दोहराते नजर आए और सस्ते में पवेलियन लौट गए. कोहली के इस बुरे दौर में कई दिग्गजों ने उनका सपोर्ट किया, तो कुछ ने उनकी आलोचना करते हुए सलाह भी दी हैं.

बाबर आजम ने कोहली के लिए पोस्ट शेयर की

इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम सामने आए हैं. उन्होंने कोहली के साथ अपना मजबूत रिश्ता जाहिर करते हुए एक पोस्ट शेयर की है. बाबर ने कोहली को मजबूत बने रहने के लिए कहा. पाकिस्तानी कप्तान ने कोहली को पोस्ट के जरिए समझाया कि टेंशन मत लो यह बुरा दौर जल्दी ही गुजर आएगा.

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt