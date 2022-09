Pakistan team, Asia Cup 2022: पाकिस्तानी प्लेयर ने मांगा DRS, अंपायर ने किया OK, बाबर भड़के, कहा- 'मैं हूं कप्तान'

Pakistan team, Asia Cup 2022: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रही है. उसने एशिया कप 2022 सीजन के फाइनल में जगह पक्की कर ली है, जहां उसका मुकाबला श्रीलंका से होगा. मगर इससे पहले पाकिस्तान का सुपर-4 स्टेज में आखिरी मुकाबला भी श्रीलंका के खिलाफ ही हुआ.

इस मैच में श्रीलंका टीम ने बाजी मारी है. शुक्रवार (9 सितंबर) को खेले गए मैच में श्रीलंका टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की है. फाइनल से पहले यह टीम के लिए एक अच्छी जीत रही. इसी मैच में एक अजीब सा वाकया देखने को मिला है.

श्रीलंका की पारी के दौरान पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान और फील्ड अंपायर ने एक ऐसा काम कर दिया, जिसके बाद बाबर आजम को उन्हें यह तक कहना पड़ गया कि टीम का कप्तान मैं हूं. यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया. इसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है.

रिजवान के कहने पर अंपायर ने दिया DRS

दरअसल, श्रीलंका की पारी के दौरान 16वें ओवर में यह वाकया हुआ. तेज गेंदबाज हसन अली के ओवर की दूसरी बॉल पर दासुन सनाका ने स्कूप शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल विकेटकीपर रिजवान के हाथों में गई. यहां रिजवान को लगा कि बल्ले का किनारा लगकर बॉल आई और सनाका कैच आउट हैं. रिजवान ने अपील की, लेकिन फील्ड अंपायर अनिल चौधरी ने नॉटआउट करार दिया.

