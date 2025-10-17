scorecardresearch
 

Feedback

विराट कोहली संग खेलने का टूटा था सपना, अब डेब्यू पर MBA स्टूडेंट ने जड़ा दोहरा शतक

आयुष दोसेजा दिल्ली की टीम के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे हैं. आयुष ने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर कमाल की पारी खेली. आयुष की तरह गोवा के बल्लेबाज अभिनव तेजराणा भी फर्स्ट क्लास डेब्यू पर डबल सेंचुरी जड़ने में कामयाब रहे.

Advertisement
X
विराट कोहली के बड़े फैन हैं युवा क्रिकेटर आयुष डोसेजा. (Photo: X/@delhi_cricket)
विराट कोहली के बड़े फैन हैं युवा क्रिकेटर आयुष डोसेजा. (Photo: X/@delhi_cricket)

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली की टीम अपना पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेल रही है. हैदराबाद के नेक्सजेन क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे एलीट ग्रुप-डी के इस मुकाबले में दिल्ली के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है. दिल्ली ने अपनी पहली पारी 529/4 के स्कोर पर घोषित की.

दिल्ली की तरफ से युवा बल्लेबाज आयुष दोसेजा ने 279 गेंदों पर 209 रनों की पारी खेली, जिसमें 25 चौके और पांच छक्के शामिल रहे. आयुष का ये फर्स्ट क्लास में डेब्यू मुकाबला है, जिसे उन्होंने यादगार बना दिया. दिल्ली के लिए सनत सांगवान ने भी दोहरा शतक जड़ा. सनत ने 21 चौके और तीन छक्के की मदद से 470 गेंदों पर नाबाद 211 रन बनाए.

आयुष दोसेजा का फर्स्ट क्लास डेब्यू आठ महीने पहले ही हो गया रहता, तब विराट कोहली भी दिल्ली की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेलने उतरे थे. लेकिन मैच से एक दिन दोसेजा का टखना मुड़ गया और डेब्यू का सपना तब अधूरा रह गया. अब उसी अधूरे सपने को उन्होंने नए अंदाज में पूरा किया. आयुष ने इस दौरान सनत सांगवान के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 319 रनों की साझेदारी की, जिसने दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

Advertisement

कोहली के साथ ना खेल पाने का दर्द बरकरार
आयुष दोसेजा ने कहा कि विराट कोहली के साथ खेलने का मौका छिन जाना उनके लिए काफी दुखद था, लेकिन उन्होंने उसे ही प्रेरणा बना लिया. उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'किस्मत के अपने इरादे थे. विराट सर के साथ खेलने का मौका बस आया और चला गया. लेकिन रणजी डेब्यू पर दोहरा शतक लगाना उस दर्द को काफी हद तक कम कर गया.'

सम्बंधित ख़बरें

Ishan After Century
Ranji में शतक जड़ने के बाद Ishan ने दिया बड़ा बयान! 
Irfan Umair
स्टेशन पर सोया, ₹300 में वेटर का काम... इस क्रिकेटर की कहानी गजब की! 
Paras Dogra
40 की उम्र में गदर काट रहा ये क्रिकेटर, रणजी में जड़ा 32वां शतक 
Sarfaraz Khan, Naushad Khan
क्रिकेटर बेटे सरफराज की राह पर नौशाद, 6 महीने में घटाना 38kg वजन 
Mohammed Shami on Not selected for Australia Series
'सेलेक्शन मेरा काम नहीं', टीम इंड‍िया से बाहर शमी का छलक उठा दर्द, VIDEO 

आयुष दोसेजा ने इस इनिंग्स का श्रेय साथी खिलाड़ी सनत सांगवान को भी दिया. दोसेजा कहते हैं, 'हमने अंडर-23 और अंडर-24 क्रिकेट एक साथ काफी खेली है. हमें पता था कि अगर सकारात्मक तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो रन अपने-आप आएंगे.' दिलचस्प बात यह है कि आयुष क्रिकेट के साथ-साथ MBA की पढ़ाई भी कर रहे हैं.

आयुष दोसेजा ने बताया, 'मैं मेरठ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा हूं. ये मेरा प्लान-बी नहीं है, मैं दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं. ' हाल ही में दोसेजा ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ट्रायल में हिस्सा लिया था. मुंबई इंडियंस (MI) ने भी दोसेजा को ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने रणजी ट्रॉफी के चलते उसमें भाग नहीं लिया.'

दिल्ली के कोच अजय चौधरी ने बताया कि वो आयुष दोसेजा को बचपन से जानते हैं. अजय ने कहा, 'दोसेजा अपने पापा के साथ मेरे पास आया था. तब उसकी उम्र 10 साल भी नहीं थी. उसी वक्त से उसमें एक आक्रामक क्रिकेटर की झलक मिलती है.' दोसेजा के लिए यह सिर्फ डेब्यू नहीं, बल्कि एक अधूरे सपने की पूर्ति और नई शुरुआत है.

Advertisement

इस खिलाड़ी ने भी डेब्यू पर जड़ा दोहरा शतक
आयुष दोसेजा की तरह गोवा के अभिनव तेजराणा ने चंडीगढ़ के खिलाफ अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर दोहरा शतक लगाया. अभिनव ने 320 गेंदों का सामना करते हुए 2025 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और चार छक्के शामिल रहे. एक ही दिन दो डेब्यूटेंट बल्लेबाजों का दोहरा शतक बनाना रणजी इतिहास की एक दुर्लभ घटना मानी जा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement