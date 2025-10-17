विराट कोहली संग खेलने का टूटा था सपना, अब डेब्यू पर MBA स्टूडेंट ने जड़ा दोहरा शतक

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली की टीम अपना पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेल रही है. हैदराबाद के नेक्सजेन क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे एलीट ग्रुप-डी के इस मुकाबले में दिल्ली के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है. दिल्ली ने अपनी पहली पारी 529/4 के स्कोर पर घोषित की.

दिल्ली की तरफ से युवा बल्लेबाज आयुष दोसेजा ने 279 गेंदों पर 209 रनों की पारी खेली, जिसमें 25 चौके और पांच छक्के शामिल रहे. आयुष का ये फर्स्ट क्लास में डेब्यू मुकाबला है, जिसे उन्होंने यादगार बना दिया. दिल्ली के लिए सनत सांगवान ने भी दोहरा शतक जड़ा. सनत ने 21 चौके और तीन छक्के की मदद से 470 गेंदों पर नाबाद 211 रन बनाए.

Ayush Doseja (209) and Sanat Sangwan (211*) stitched a mammoth 319-run stand as Delhi piled up 529/4 declared in the Ranji Trophy clash vs Hyderabad.

Pure class from the young guns! 👏🏏#RanjiTrophy #DelhiCricket #FutureStars pic.twitter.com/9WtDJpdVTw — DDCA (@delhi_cricket) October 16, 2025

आयुष दोसेजा का फर्स्ट क्लास डेब्यू आठ महीने पहले ही हो गया रहता, तब विराट कोहली भी दिल्ली की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेलने उतरे थे. लेकिन मैच से एक दिन दोसेजा का टखना मुड़ गया और डेब्यू का सपना तब अधूरा रह गया. अब उसी अधूरे सपने को उन्होंने नए अंदाज में पूरा किया. आयुष ने इस दौरान सनत सांगवान के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 319 रनों की साझेदारी की, जिसने दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

कोहली के साथ ना खेल पाने का दर्द बरकरार

आयुष दोसेजा ने कहा कि विराट कोहली के साथ खेलने का मौका छिन जाना उनके लिए काफी दुखद था, लेकिन उन्होंने उसे ही प्रेरणा बना लिया. उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'किस्मत के अपने इरादे थे. विराट सर के साथ खेलने का मौका बस आया और चला गया. लेकिन रणजी डेब्यू पर दोहरा शतक लगाना उस दर्द को काफी हद तक कम कर गया.'

आयुष दोसेजा ने इस इनिंग्स का श्रेय साथी खिलाड़ी सनत सांगवान को भी दिया. दोसेजा कहते हैं, 'हमने अंडर-23 और अंडर-24 क्रिकेट एक साथ काफी खेली है. हमें पता था कि अगर सकारात्मक तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो रन अपने-आप आएंगे.' दिलचस्प बात यह है कि आयुष क्रिकेट के साथ-साथ MBA की पढ़ाई भी कर रहे हैं.

आयुष दोसेजा ने बताया, 'मैं मेरठ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा हूं. ये मेरा प्लान-बी नहीं है, मैं दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं. ' हाल ही में दोसेजा ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ट्रायल में हिस्सा लिया था. मुंबई इंडियंस (MI) ने भी दोसेजा को ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने रणजी ट्रॉफी के चलते उसमें भाग नहीं लिया.'

दिल्ली के कोच अजय चौधरी ने बताया कि वो आयुष दोसेजा को बचपन से जानते हैं. अजय ने कहा, 'दोसेजा अपने पापा के साथ मेरे पास आया था. तब उसकी उम्र 10 साल भी नहीं थी. उसी वक्त से उसमें एक आक्रामक क्रिकेटर की झलक मिलती है.' दोसेजा के लिए यह सिर्फ डेब्यू नहीं, बल्कि एक अधूरे सपने की पूर्ति और नई शुरुआत है.

इस खिलाड़ी ने भी डेब्यू पर जड़ा दोहरा शतक

आयुष दोसेजा की तरह गोवा के अभिनव तेजराणा ने चंडीगढ़ के खिलाफ अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर दोहरा शतक लगाया. अभिनव ने 320 गेंदों का सामना करते हुए 2025 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और चार छक्के शामिल रहे. एक ही दिन दो डेब्यूटेंट बल्लेबाजों का दोहरा शतक बनाना रणजी इतिहास की एक दुर्लभ घटना मानी जा सकती है.

