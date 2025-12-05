scorecardresearch
 
AUS vs ENG 2nd Test Day 2 Highlights: गाबा में ऑस्ट्रेलिया का काउंटर अटैक, एशेज टेस्ट के दूसरे द‍िन छा गए कंगारू बैटर...बैकफुट पर अंग्रेज

AUS vs ENG, Ashes 2nd Test Day 2: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट मैच को मात्र दो दिनों में जीतकर अपनी ताकत दिखा दी थी. अब दोनों टीमों के बीच ब्रिस्बेन में डे-नाइट टेस्ट टेस्ट मैच खेेला जा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला गाबा में है. (Photo: Getty)
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज (2025-26) का दूसरा मुकाबला ब्रिस्बेन के द गाबा में गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है. इस मुकाबले में दो दिन का खेल पूरा हो चुका है. दूसरे दिन (5 दिसंबर) स्टम्प तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पहली पराी में 6 विकेट पर 378 रन बना लिए. एलेक्स कैरी 46 और माइकल नेसर 15 रन बनाकर नाबाद हैं. पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की लीड 44 रनों की हो चुकी है. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए थे.

देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में अब तक तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े हैं. सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड ने 78 गेंदों का सामना करते हुए 72 रन बनाए, जिसमें 12 चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा. वहीं तीसरे नंबर पर उतरे मार्नस लाबुशेन ने 9 चौके और एक छक्के की मदद से 78 गेंदों पर 65 रनों का योगदान दिया.

कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ के बल्ले से भी अर्धशतकीय इनिंग्स निकली. स्मिथ ने 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 85 बॉल पर 61 रनों की पारी खेली. कैमरन ग्रीन (45 रन) और ट्रेविस हेड (33 रन) ने भी टीम के लिए उपयोगी प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की ओर से अब तक ब्रायडन कार्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए हैं. इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को भी 2 सफलताएं हाथ लगी हैं.

VIDEO: इस एशेज का सबसे तूफानी कैच, अंग्रेज ख‍िलाड़ी ने उड़कर किया कंगारू कैप्टन का श‍िकार

जो रूट ने जड़ा था शतक
इंग्लैंड की पहली पारी में जो रूट ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. रूट ने 15 चौके और एक छक्के की मदद से 206 गेंदों पर नाबाद 138 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली ने भी 76 रनों का योगदान दिया. क्राउली ने 93 गेंदों का सामना किया और 11 चौके लगाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट झटके. माइकल नेसर, ब्रेडन डॉगेट और स्कॉट बोलैंड ने एक-एक विकेट झटका. 

इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए. उस्मान ख्वाजा और नाथन लायन इस मैच में नहीं खेले हैं. उनकी जगह कंगारू टीम ने जोश इंगलिस और माइकल नेसर को प्लेइंग-11 में शामिल किया है. वहीं इंग्लैंड की टीम ने भी एक बदलाव किया. मार्क वुड की जगह विल जैक्स को मौका दिया गया है.

गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), कैमरन ग्रीन, जोश इंगलिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डॉगेट.

गाबा टेस्ट में इंग्लैंड की प्लेइंग-11: जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स और जोफ्रा आर्चर.

---- समाप्त ----
