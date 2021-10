Travis Head Double Century: ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज ने जड़ दी दूसरी डबल सेंचुरी, मारे 28 चौके-8 छक्के

Travis Head: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रैविस हेड ने घरेलू क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारकर इतिहास रच दिया है. ट्रैविस अब 50 ओवर क्रिकेट में दो दोहरे शतक जड़ने वाले इकलौते ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं. ये कारनामा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के घरेरू क्रिकेट में खेले गए साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के मुकाबले में किया.



साउथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ट्रैविस हेड तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और अपनी पारी से तहलका मचा दिया. सिर्फ 127 बॉल में उन्होंने 230 रन बना डाले, इस दौरान उन्होंने 28 चौके और 8 छक्के जड़ डाले. इस इनिंग के दौरान ट्रैविस हेड का स्ट्राइक रेट 181.10 का रहा. ट्रैविस हेड ने सिर्फ 114 बॉल में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया था.



Head launches it over mid wicket and it's a great catch beyond the rope!



