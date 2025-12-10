एशेज: कप्तान कमिंस लौटे, हेजलवुड बाहर… एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ा फेरबदल

एशेज में 2-0 की बढ़त के साथ ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर मजबूत पकड़ बना चुका है. अब एडिलेड में होने वाले तीसरे टेस्ट में मेजबान टीम को सिर्फ ड्रॉ भी मिल जाए तो वे एशेज अपने पास बनाए रखेंगे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नजर जीत के साथ सीरीज पर निर्णायक चोट करने पर है. और इसी इरादे से कप्तान पैट कमिंस को तीसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया है.

17 दिसंबर से शुरू होने वाले एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 15 सदस्यीय स्क्वॉड की घोषणा की है, जिसमें कमिंस और अनुभवी स्पिनर नाथन लायन के प्लेइंग XI में लौटने की पूरी उम्मीद है.

कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की वेस्टइंडीज पर 3-0 की टेस्ट सीरीज जीत के बाद से कोई मैच नहीं खेला है. उसी दौरान उन्हें पीठ में दर्द हुआ था, जिसके कारण वह सीरीज की शुरुआत से बाहर रहे.

ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने बताया, उनकी (कमिंस की) बॉडी तैयार है और अगर आने वाले दिनों में कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो एडिलेड में टॉस करने और ब्लेजर पहनने वाले वही होंगे.'

कोच के अनुसार कमिंस को किसी प्रैक्टिस मैच का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन टीम ने पहले भी लंबे ब्रेक के बाद इसी तरह उन्हें तैयार किया है. उन्होंने एलेन बॉर्डर फील्ड में मैच सिमुलेशन किया, जिसमें कई स्पेल डालकर मैच जैसी स्थितियां बनाई गईं.

मैकडोनाल्ड ने कहा, 'हमें लगता है कि वे पूरी तरह तैयार हैं और स्किल के मामले में भी मैच फिट हैं.' जब कमिंस चोटिल थे, तभी नाथन लायन को गाबा टेस्ट में बाहर बैठाने के फैसले ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने संकेत दिए हैं कि वे एडिलेड में वापसी करेंगे.

इस बीच, अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के लिए अगला हफ्ता अहम रहने वाला है. 38 साल के ख्वाजा की पीठ में दर्द है. उनका एडिलेड टेस्ट खेलने पर सस्पेंस है.

हेजलवुड एशेज से बाहर

ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पूरी एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. पहले हैमस्ट्रिंग और अब एड़ी (Achilles) की चोट ने उन्हें मैदान से बाहर कर दिया.

कोच मैकडोनाल्ड ने कहा, 'दुर्भाग्य से जोश एशेज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. यह हमारे लिए बड़ा झटका है. उनकी ये चोट पूरी तरह अलग है और अब उनका ध्यान वनडे विश्व कप की तैयारी पर होगा.'

एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड

पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क. जेक वेदरल्ड, बो वेब्स्टर

