Australia Test squad for India Series: भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम का ऐलान, एडम जम्पा की जगह ये नया प्लेयर शामिल

Australia Test squad for India Series: भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड (CA) ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला देखने को मिला है. अनुभवी स्पिनर एडम जम्पा को स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है. उनकी जगह युवा प्लेयर ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी को टीम में जगह दी गई है.

मर्फी को फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया-ए और प्रेसिडेंट इलेवन में शानदार प्रदर्शन करने के चलते टीम में जगह मिली है. मर्फी के साथ टीम में बतौर स्पिनर एश्टन एगर, मिचेल स्वेप्सन और नाथन लियोन भी शामिल हैं.

कैमरन ग्रीन फिट होकर टीम में लौटे

कैमरन ग्रीन के मामले में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अच्छी खबर है. उंगली में फ्रैक्चर के कारण सिडनी टेस्ट से बाहर रहे ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भारत दौरे से पहले ठीक हो गए हैं. उन्हें भी स्क्वॉड में शामिल किया गया है. हाल ही में कप्तान पैट कमिंस ने ग्रीन को लेकर कहा था, 'ग्रीन छठे नंबर पर बल्लेबाजी करता है जिससे तीन तेज गेंदबाजों को उतारने की सहूलियत मिल जाती है.'

पैट कमिंस ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की समाप्ति के बाद कहा था, 'यह बड़ी सीरीज (भारत के खिलाफ) है और हम अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम उतारना चाहते हैं. एगर बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और वह भारत जरूर जाएंगे. हमने उसे ट्रायल के लिए टीम में नहीं रखा था. भारत की विकेट अलग है और वहां ऐसे गेंदबाज काफी उपयोगी साबित होते हैं.

