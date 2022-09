Team India Asia Cup: एशिया कप के फाइनल में आसानी से पहुंच सकती है टीम इंडिया, बस जीतने होंगे इतने मैच!

एशिया कप 2022 में सुपर-चार स्टेज के मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है. इसी कड़ी में आज (4 सितंबर) भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होना है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच पर करोड़ों क्रिकेट फैन्स की निगाहें होंगी. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में होगी. वहीं बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की बागडोर संभालने जा रहे हैं.

3 मैच जीतने पर फाइनल में जगह पक्की

भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच को जीतकर सुपर-चार स्टेज में अपने अभियान का शानदार शुरुआत करना चाहेगी. वैसे भी सुपर-चार में टीम इंडिया के लिए तीनों ही मुकाबले काफी अहम होने जा रहे हैं. यदि भारत को एशिया कप के फाइनल में आसानी से जगह बनानी है तो उसे तीनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी. वैसे दो मैच जीतकर भी भारत फाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बाकी नतीजों या नेट-रन रेट पर निर्भर रहना पड़ सकता है.

क्लिक करें- भारत-PAK की सुपर-4 में 'महाजंग' आज, एशिया कप के आंकड़ों में कौन किस पर भारी?

इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए कि भारत ने सुपर-चार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मात दे दी, लेकिन श्रीलंका से उसे हार का सामना करना पड़ता है. उधर श्रीलंका को पाकिस्तान के हाथों हार झेलनी पड़ती हो साथ ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी पराजित कर दिया. ऐसी स्थिति में तीनों टीमों के अंक बराबर रह जाएंगे जिसके बाद नेट-रन के जरिए फाइनल खेलने वाली टीमों का फैसला होगा.

सुपर-चार में कुल छह मैचों का आयोजन

सुपर-चार स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली चारों टीमें एक-दूसरे से एक बार भिड़ेगी. ग्रुप-मुकाबलों के प्वाइंट्स सुपर-चार के टेबल में नहीं जुड़ेंगे. सुपर-चार में कुल छह मैच होने हैं और टॉप-2 पर समाप्त करने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी. सुपर-चार के पहले मैच में शनिवार (3 सितंबर) को श्रीलंका ने अफगानिस्तान को चार विकेट से पराजित किया था. अब चार सितंबर (रविवार) को भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है.

फिर सुपर-चार के अगले मैच में भारत का सामना छह सितंबर को श्रीलंका से होगा. वहीं 7 सितंबर को पाकिस्तान-अफगानिस्तान, जबकि आठ सितंबर को भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है. सुपर-चार का आखिरी मैच 9 सितंबर को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होगा. फिर दो दिन बाद 11 सितंबर को एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

क्लिक करें- सुपर-चार के पहले मैच में श्रीलंका की शानदार जीत, अफगानिस्तान से लिया पिछली हार का बदला

भारतीय टीम ने जीते थे दोनों मैच

रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने अपने दोनों मैचों में जीत दर्ज कर ग्रुप-ए में टॉप पर रहकर सुपर-चार के लिए क्वालिफाई किया. भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा था. वहीं दूसरे मैच में उसने हॉन्ग कॉन्ग को 40 रनों से मात दिया. पाकिस्तान की टीम एक जीत के साथ दूसरे नंबर पर रही. हॉन्ग कॉन्ग की टीम दोनों मैच गंवाने के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

अफगानिस्तान ग्रुप-बी में रहा था अव्वल

ग्रुप-बी में अफगानिस्तान का जलवा देखने को मिला था जिसने अपने दोनों मैचों में जीत हासिल की. अफगानिस्तान ने श्रीलंका को आठ और बांग्लादेश को सात विकेट से मात देकर टॉप पर रहते हुए सुपर-चार के लिए क्वालिफाई किया. श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को दो विकेट से हराकर दूसरा स्थान हासिल कर सुपर-चार में प्रवेश किया. वहीं दोनों मैच हारने के चलते बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर होने पड़ा.

एशिया कप के बाकी मैचों का शेड्यूल:

4 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान, दुबई

6 सितंबर: श्रीलंका vs भारत, दुबई

7 सितंबर: पाकिस्तान vs अफगानिस्तान, शारजाह

8 सितंबर: भारत vs अफगानिस्तान, दुबई

9 सितंबर: श्रीलंका vs पाकिस्तान, दुबई

11 सितंबर: फाइनल, दुबई