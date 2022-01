Ashes 2022, Aus Vs Eng: Ashes पर कंगारुओं का कब्जा, होबार्ट में भी इंग्लैंड फेल, 4-0 से जीता ऑस्ट्रेलिया

Ashes 2022, Aus Vs Eng: ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर एशेज़ टेस्ट सीरीज़ पर कब्जा कर लिया है. होबार्ट में खेले गए सीरीज़ के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 146 रनों से जीत दर्ज की और इंग्लैंड की टीम फिर फेल साबित हुई. अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 124 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से सीरीज़ को अपने नाम किया.



होबार्ट में खेले गए इस डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल साबित हुई. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने 271 रनों का लक्ष्य रखा था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के आगे कुछ ना कर सकी. ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड, कैमरुन ग्रीन ने तीन-तीन विकेट लिए जबकि मिचेल स्टार्क को भी एक विकेट मिला.

"It's been embarrassing. Gutless."



- Ian Botham on England's series #Ashes pic.twitter.com/OVXP5z8DbV