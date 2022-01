Ashes: वॉर्नर दोनों पारियों में 0 पर आउट, पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन 17 विकेट गिरे

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने एशेज टेस्ट सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में एक बार फिर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया, जिससे शनिवार को खेल के दूसरे दिन उनकी पहली पारी महज 188 रनों पर सिमट गई. दिन-रात्रि मैच के दूसरे दिन कुल 17 विकेट गिरे जिसमें ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के चार और दूसरी पारी के तीन विकेट शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिन की शुरुआत 241 रनों पर छह विकेट से की थी लेकिन उनकी पहली पारी डिनर से पहले 303 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान कप्तान पैट कमिंस ने 45 रन देकर चार और मिशेल स्टार्क ने 53 रन देकर तीन विकेट लेकर टीम को 115 रन की बड़ी बढ़त दिलाई.

