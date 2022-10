Team India T20 World Cup 2022: खिलाड़ी कम, सपोर्ट स्टाफ ज्यादा... टी20 वर्ल्ड कप के लिए रवाना भारतीय टीम में कैसी ये पहेली?

Team India T20 World Cup 2022: रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई है. यहां टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2022 खेलना है. इससे पहले टीम को 4 प्रैक्टिस मैच भी खेलने हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया की एक फोटो भी शेयर की है. इसमें सभी खिलाड़ी, कोच और स्टाफ सूट-बूट में नजर आ रहे हैं. बीसीसीआई ने कैप्शन में लिखा, 'पिक्चर परफेक्ट. टी20 वर्ल्ड कप हम आ रहे हैं.'

फोटो में कुछ गड़बड़झाला नजर आया?

मगर इस फोटो में फैन्स को कुछ गड़बड़झाला नजर आ रहा है. बीसीसीआई ने जो फोटो शेयर की, उसमें एक बात नोटिस की गई है कि इसमें खिलाड़ी कम और स्टाफ के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं. इस फोटो में कप्तान रोहित शर्मा समेत सिर्फ 14 ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. जबकि स्टाफ में कोच राहुल द्रविड़ समेत 16 लोग नजर आ रहे हैं.

बता दें कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित की है. साथ ही चार प्लेयर्स को स्टैंडबाय में रखा गया है. मगर इसी बीच अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ में चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

कहां हैं चारों स्टैंडबाय प्लेयर?

यही वजह है कि फोटो में सिर्फ 14 ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और यही प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं. बुमराह के रिप्लेसमेंट का अभी ऐलान नहीं किया गया है. जबकि स्टैंडबाय प्लेयर श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर, रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी हैं. इनमें से श्रेयस, रवि और दीपक साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं.

Picture perfect 📸



Let's do this #TeamIndia@cricketworldcup, here we come ✈️ pic.twitter.com/XX7cSg3Qno