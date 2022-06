बगल से बदबू क्यों आती है? जानिए इसके पीछे की साइंस

अगर आप भी पसीने (Sweat) की बदबू से परेशान हैं, तो पहले इस समस्या का कारण जान लें और फिर इसका निवारण. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस पसीने की बदबू आपको परेशान करती है, वह पसीना असल में गंधहीन होता है. फिर पसीने से बदबू क्यों आती है, आज ये जानने की कोशिश करते हैं.

त्वचा के नीचे की खास ग्रंथियों (Glands) से निकलने वाले एक तैलीय स्राव (Oily secretion) की वजह से बदबू महसूस होती है. ये ग्रंथियां ज्यादातर बगल के नीचे होती हैं और कभी-कभी काफी सक्रिय होती हैं.

पसीने से बदबू क्यों आती है?

हमारे शरीर के अधिकांश हिस्सों को पसीने की खास ग्रंथियां कवर करती हैं, जिन्हें 'एक्रिन' स्वेट ग्लैंड्स (Eccrine sweat glands) कहा जाता है. इनसे पानी का स्राव होता है जो गंधहीन होता है. हमारे शरीर में दूसरे तरह की स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं, जिन्हें 'एपोक्राइन' स्वेट ग्लैंड्स (Apocrine sweat glands) कहा जाता है. ये ग्लैंड्स ज्यादा बालों वाली जगह पर होती हैं. इनमें से एक तैलीय कंपाउंड निकलता है. ज्यादा तनाव, भय, चिंता, दर्द और यौन उत्तेजना में ये ग्लैंड्स और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं.

इन ग्लैंड्स से निकलने वाले तैलीय स्राव में गंध नहीं होती, लेकिन यह हमारी त्वचा पर रहने वाले जीवाणुओं (Bacteria) का भोजन होते हैं. बैक्टीरिया इस पसीने को फैटी एसिड (Fatty Acids) में बदल देते हैं, और ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनसे गंध आती है.

जेनेटिक्स भी होते हैं जिम्मेदार

हम कैसे सूंघते हैं, इसमें जेनेटिक्स (Genetics) मुख्य भूमिका निभाते हैं. और क्योंकि हमारी एपोक्राइन ग्रंथियां भावनाओं, विचारों और जीवनशैली पर प्रतिक्रिया देती हैं, इसलिए वे गंध को प्रभावित कर सकती हैं. जैसे कुछ तरह का खाना जैसे रेड मीट, गंध को बदल सकता है. पुरुषों और महिलाओं दोनों में, बगलों के बाल भी बदबू का कारण बनते हैं.

एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आमतौर पर युवावस्था तक एक्टिव नहीं होतीं. इसलिए जब हम छोटे होते हैं, तो बदबू जैसा कुछ महसूस नहीं होता. हार्मोन बनने के साथ-साथ यह गंध भी बदल जाती है.

