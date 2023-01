इस शहर ने कैंसल कर दी नए साल की आतिशबाजी, ताकि वॉलरस सुकून से मास्टरबेट कर सके

अपने घर से बहुत दूर एक वॉलरस दिसंबर में, ब्रिटेन के स्कारबोरो (Scarborough) के तट पर आया. इस समुद्री स्तनपायी (marine mammal) को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आए. इस वॉलरस को नाम दिया गया थॉर (Thor). इस जानवर को वहां रेलैक्स होकर मास्टरबेट करते देखा गया.

बस फिर क्या था. थॉर को अहमियत देते हुए स्कारबोरो के लोगों ने शहर में नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाली आतिशबाजी को कैंसल कर दिया. मानव मनोरंजन से भी ऊपर एक वन्य जीव को प्राथमिकता दी गई, जिसके लिए इस जगह के लोगों की बहुत तारीफ हुई. लोगों का मानना था कि आतिशबाज़ी की वजह से ये वॉलरस डर जाएगा.

यह वॉलरस पहली बार 30 दिसंबर को यहां दिखाई दिया था. वॉलरस को सुरक्षित रखने के लिए एक घेरा भी बनाया गया था. ये जानवर यहां यात्रा पर था. लेकिन यह यहां इतना कंफर्टेबल था कि उसने यहां फ्लिपर के साथ मास्टरबेट करना शुरू कर दिया.

जानवरों का ऐसा करना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह कई जंगली प्रजातियों में आम है. थॉर तो महज मास्टरबेट कर रहा था, जबकि कुछ वॉलरस को तो खुद के साथ ही ओरल सेक्स करते भी देखा गया है.

अब आप सोचेंगे कि ऐसे कौनसे जानवर हैं जो मास्टरबेट करते होंगे, तो आपको बता दें कि जंगली प्राइमेट्स, घोड़े और गिलहरियां ऐसा करते हैं. कुछ जानवर तो ये करने के लिए वस्तुओं का इस्तेमाल भी करते हैं.

स्कारबोरो में फायरवर्क्स कैंसल करने से थॉर आराम से मास्टरबेट तो कर पाया, लेकिन वह नए साल से पहले ही शहर से बाहर निकल गया और 100 किलोमीटर उत्तर में बेलीथ की तरफ बढ़ गया. कह सकते हैं कि थॉर ने फ्रेया से बेहतर प्रदर्शन किया. फ्रेया को भूल गए हों ये पढ़ें. ये एक वॉलरस थी जिसे अगस्त में नॉर्वे में सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं की वजह से मार दिया गया था.

वॉलरस आमतौर पर कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस के तटों पर बर्फ से ढके पानी में पाए जाते हैं. यूरोपीय आवासों में उनकी बढ़ती उपस्थिति, समुद्री बर्फ के नष्ट होने और जलवायु परिवर्तन की वजह से हो सकती है. क्योंकि ये समुद्री बर्फ ही पर खाते हैं और वहीं प्रजनन करते हैं.

