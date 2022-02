हवा मशीन पर गलती से गिरा था ट्रक चालक, पहले गुब्बारे की तरह फूला...अब पिचक रहा है वो

ये बात है साल 2011 की. 21 मई को न्यूजीलैंड के ट्रक चालक स्टीवन मैक्कॉरमैक अपनी ट्रक के केबिन और ट्रेलर के बीच में मौजूद एयर होस के ऊपर गिर पड़े. एयर होस उस समय ऑन था. वह टूटा और उसकी पाइप इनके मलद्वार के में धंस गई. नतीजा ये हुआ कि स्टीवन के शरीर के अंदर 7.03 किलोग्राम फोर्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर की गति से हवा जाने लगी. आप सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी घटना का जिक्र अभी क्यों...क्योंकि हवा का असर कब तक रहता है ये जानना जरूरी है.

48 वर्षीय स्टीवन ने समाचार एजेंसी AFP को अपनी आपबीती बताई, जो उस समय BBC में प्रकाशित हुई थी. स्टीवन ने बताया कि जब हवा प्रेशर से उनके शरीर में जा रही थी, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि मेरी खून की नसों में कुछ बहुत तेजी से दौड़ रहा है. मैं अपने पैरों की तरफ से फट जाऊंगा. मैं फुटबॉल की तरह फूल गया था. ऐसे लग रहा था कि मेरा शरीर गोल-गोल घूम रहा है. मेरे पास गुब्बारे की तरह फूलते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.

In 2011 a New Zealand trucker named Steven McCormack fell on a high-pressure valve which lodged in his butt and inflated him to twice his size nearly killing him. He did survive, but it took a full three days to burp and fart out the excess air. pic.twitter.com/j6BORBtt50